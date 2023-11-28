بلغاريا تسمح للافروف بالسفر عبر أجوائها لحضور اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعلنت صوفيا مساء الإثنين أنّها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى سكوبيي من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وقالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان إنّ "التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة موقّتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتّحاد الأوروبي المفروضة عليه".



وتتولّى مقدونيا الشمالية حالياً الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستعقد مؤتمرها الوزاري السنوي في عاصمة هذه الجمهورية سكوبيي يومي 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول.