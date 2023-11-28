إسرائيل تعلن الإفراج عن 33 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة مع حماس

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل الإثنين-الثلاثاء أنّها أطلقت سراح 33 سجيناً فلسطينياً بعيد إفراج حماس عن 11 من الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة رهائن في قطاع غزة منذ هجومها على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول.



واتّفقت إسرائيل وحماس على هدنة لأربعة أيام بدأت الجمعة وأفرجت خلالها الحركة يومياً عن حوالى عشرة رهائن إسرائيليين من النساء والأطفال مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح ثلاثة أضعاف هذا العدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجونها من نساء وأطفال وشبّان دون 19 عاماً.



وتنتهي هذه الهدنة صباح الثلاثاء لكنّ الطرفين اتّفقا على تمديدها لغاية صباح الخميس.

