زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال بابوازيا غينيا الجديدة



ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على عمق ضحل الثلاثاء قبالة الساحل الشمالي لبابوازيا غينيا الجديدة، بحسب ما أعلن مرصد الزلازل الأميركي.



وقال المرصد إنّ مركز الزلزال يقع على عمق يناهز 12 كلم، مطمئناً إلى أنّه "لا خطر بحصول تسونامي" من جرّائه.

