توجيه الإتهام لأميركي أطلق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين في فيرمونت

توجيه الإتهام لأميركي أطلق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين في فيرمونت

وجهت النيابة العامة في فيرمونت (شمال شرق الولايات المتحدة) الإثنين تهمة محاولة القتل إلى رجل أميركي أصاب ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين بجروح بعد أن أطلق النار عليهم، في جريمة تشتبه السلطات بأن دافعها هو الكراهية.



وقالت سارا جورج، المدعية العامة لولاية فيرمونت، إنه لا يوجد حتى الآن أدلة كافية لتشديد التهم الموجهة إلى جايسن إيتون (48 عامًا) إلى درجة "جريمة بدافع الكراهية".



وأضافت للصحافيين في مدينة برلينغتون حيث وقع إطلاق النار: "لكنني أريد أن أكون واضحة: ليس هناك شك في أن هذا كان عملًا بغيضًا".