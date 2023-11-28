11 قتيلًا في حادث في منجم للبلاتين في جنوب إفريقيا

11 قتيلًا في حادث في منجم للبلاتين في جنوب إفريقيا



قتل 11 شخصًا الإثنين في حادث في منجم للبلاتين على بعد حوالى 100 كيلومتر من جوهانسبرغ عندما سقط المصعد لأسباب غير معروفة أثناء نقله العمال في نهاية يوم العمل، على ما قالت شركة إمبالا بلاتينوم المالكة للمنجم.



وقال متحدث بإسم الشركة لوكالة فرانس برس: "86 موظفًا كانوا في المصعد. لقي 11 حتفهم ونقل الآخرون إلى المستشفيات"، مضيفًا أن بعضهم مصاب بجروح خطرة.