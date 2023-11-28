عشرة قتلى في عاصفة تضرب أوكرانيا

عشرة قتلى في عاصفة تضرب أوكرانيا

قضى عشرة أشخاص وأُصيب 23 في عاصفة عنيفة ضربت أوكرانيا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو الثلاثاء.



وقال كليمنكو على تلغرام: "قضى عشرة أشخاص في المجموع بسبب سوء الأحوال الجوية في مناطق أوديسا وميكولاييف (جنوب) وخاركيف (شرق) ومدينة كييف (شمال)." وكانت حصيلة سابقة صدرت مساء الإثنين تحدثت عن خمسة قتلى.