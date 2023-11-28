الرئاسة التركية تعلن أن الرئيس الإيراني لن يزور تركيا كما كان مقررًا

الرئاسة التركية تعلن أن الرئيس الإيراني لن يزور تركيا كما كان مقررًا

أعلنت الرئاسة التركية لوكالة فرانس برس أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يقوم بزيارته المقررة لأنقرة الثلاثاء، من دون أن تذكر السبب.



وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرًا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال إردوغان لصحافيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عُقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني: "سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر".



وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية هذه الزيارة وتطرقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء الإثنين.



وتحدث إردوغان مع رئيسي عبر الهاتف الأحد، وفق الرئاسة التركية.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الزيارة ألغيت أو أرجئت.