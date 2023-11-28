وصول ثلاث سفن صينية إلى بورما لمناورات مشتركة وسط توترات بين الحليفين

وصول ثلاث سفن صينية إلى بورما لمناورات مشتركة وسط توترات بين الحليفين

وصلت ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية إلى رانغون لمناورات مشتركة مع البحرية البورمية، على ما أعلن المجلس العسكري البورمي، في سياق من التوتر بين الحليفين.



وتحدث الجهاز الإعلامي للمجلس العسكري البورمي الإثنين عن وصول مدمرة وفرقاطة وسفينة إمداد إلى ميناء ثيلاوا (وسط) من أجل إجراء مناورات أمنية بحرية بين بورما والصين.



ولم يقدم تفاصيل عن المناورات ولا عن تاريخ إنطلاقها، غير أن صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" المدعومة من المجلس العسكري ذكرت أن "قوة العمل البحرية" الصينية مؤلفة من 700 بحار.



وتعد بكين واحدة من الحلفاء الرئيسيين وموردي الأسلحة للمجلس العسكري البورمي، وقد رفضت وصف إستيلائه على السلطة في العام 2021 بأنه إنقلاب.



غير أن العلاقات بين الصين وبورما توترت في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع محاربة المجلس العسكري البورمي لتحالف من عدة حركات متمردة تمثل أقليات عرقية في ولاية شان الشمالية القريبة من الحدود الصينية.