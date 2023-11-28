واشنطن ترسل ثلاث طائرات عسكرية إلى مصر محملة مساعدات لغزة

ترسل الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة مساعدات إنسانية حيوية لقطاع غزة في ظل الهدنة القائمة حاليا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلن مسؤولون في البيت الابيض.



وأوضح المسؤولون خلال لقاء صحافي الإثنين حظر نقل مضمونه قبل الثلاثاء، أن الطائرة الأولى ستحط في شمال سيناء الثلاثاء وستحمل معدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء، على أن تليها الطائرتان الأخريان "خلال الأيام المقبلة".