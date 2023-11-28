قطر تقول إنها تعمل على الوصول إلى هدنة أطول في غزة

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطري ماجد الأنصاري انه تم الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل 69 محتجزا في غزة، لافتا الى ان الهدف هو الوصول إلى اتفاق لهدنة إنسانية أطول في غزة.