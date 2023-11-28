مصدر مقرب من حماس: تبادل قوائم تضم أسماء عشرة رهائن و30 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم الثلاثاء

أكد مصدر مقرب من حركة حماس في قطاع غزة تبادل قوائم تضم أسماء عشرة من الرهائن لدى الحركة الفلسطينية في مقابل 30 معتقلا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع إسرائيل.



وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أنه "تم تبادل أسماء الأسرى، 10 أسرى إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا في اليوم الخامس للهدنة بدون عقبات"، مشيرا إلى أن التبادل سيشمل أيضا "عددا من العمال الأجانب المحتجزين في قطاع غزة".