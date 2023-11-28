قتلى في حادث في منجم للفحم في الصين

قُتل 11 شخصًا على الأقلّ في حادث في منجم للفحم في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، حسبما أفادت قناة إعلامية رسمية.



ووقع الحادث عند الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (06,40 بتوقيت غرينتش) في منجم قرب مدينة شوانغياشان بشرق المقاطعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود مع روسيا، حسبما قالت قناة "سي سي تي في" العامة.