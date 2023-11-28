مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث المرحلة المقبلة من اتفاق الهدنة في غزة

يلتقي مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الزيارة.وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية +سي آي إيه+ (وليام بيرنز) ومدير الموساد (ديفيد بارنياع) يزوران الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ تمديده وبدء المزيد من المباحثات حول المرحلة المقبلة من اتفاق محتمل"، مشيرا إلى حضور مسؤولين مصريين الاجتماع أيضًا.