هجوم مسلح على مدينة دجيبو في شمال بوركينا فاسو

شنّ مسلحون الأحد، هجوماً كبيراً على مفرزة عسكرية في دجيبو بشمال بوركينا فاسو قبل أن يقتل الجيش العشرات من المهاجمين، على ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقال مصدر أمني لفرانس برس: "مفرزة دجيبو (في منطقة الساحل) تعرضت لهجوم كبير نفذته مجموعات مسلحة إرهابية"، مشيرا إلى أن الجيش رد ملحقا "خسائر فادحة بالعدو".



وأضاف المصدر: "الهجوم أسفر عن مقتل "بعض" الجنود الذين "بذلوا أنفسهم دفاعاً عن دجيبو"، بدون أن يذكر أرقاماً محددة لعدد القتلى في صفوف العسكريين".



