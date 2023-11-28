فنلندا ستغلق آخر معبر حدودي مع روسيا

اعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلاده ستغلق آخر معبر حدودي لا يزال مفتوحا مع روسيا، متهما موسكو بالوقوف وراء أزمة مهاجرين تواجهها فنلندا.



واوضحت وزيرة الداخلية ماري رانتانن في مؤتمر صحافي أن هذا المعبر الواقع في شمال البلاد سيغلق ليل الاربعاء الخميس على أن يبقى الاجراء ساريا حتى 13 كانون الأول.