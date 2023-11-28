مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكدت وزارة الصحة في بيان "استشهاد الطفل عمرو أحمد وهدان (14 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في طوباس".



وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق "استشهاد الفتى مالك دغرة ( 17 عاما) بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه جيش الاحتلال في كفر عين شمال غرب رام الله".



وأكد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس أن وهدان يتحدر من قرية تياسير شرق طوباس وقد أصيب برصاصة في الصدر.



وأشاروا إلى أن مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي وقعت بداية في مدينة طوباس، وعند انسحاب الجيش من البلدة باتجاه واحد من معسكراته قرب القرية الفلسطينية، ألقى شبان الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية التي ردت بالذخيرة الحية ما أدى الى إصابة الفتى وهدان.



وفي قرية كفر عين شمال غرب رام الله، دهمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء القرية لتنفيذ عملية اعتقال قبل أن تندلع مواجهات بين الشبان والجيش ما أدى إلى إصابة الفتى دغرة بأربع رصاصات في الصدر توفي على إثرها، بحسب ما أفاد سكان لفرانس برس.