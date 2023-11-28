بسبب دعوة لافروف... دول البلقان تقاطع اجتماع منظمة الأمن والتعاون

أعلن وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أنهم لن يحضروا اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد هذا الأسبوع في سكوبيي بسبب المشاركة المرتقبة لنظيرهم الروسي سيرغي لافروف.



وذكر بيان مشترك أن الوزراء قرروا "عدم حضور" الاجتماع، معتبرين أن مشاركة لافروف "تهدد بإضفاء شرعية على المعتدي، أي روسيا، كبلد كامل العضوية في منظمتنا التي تضم دولا حرة".



كما قررت أوكرانيا مقاطعة الاجتماع.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو لوكالة فرانس برس إن وزير الخارجية: "دميترو كوليبا سيقاطع الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد قرار السماح للافروف بالمشاركة".

