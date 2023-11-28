اشتباكات سيراليون... وزير الاعلام: كانت محاولة انقلاب تم إحباطها

أعلن وزير الإعلام في سيراليون شيرنور باه، أن الاشتباكات التي خلفت حوالى عشرين قتيلا الأحد في العاصمة فريتاون كانت "محاولة انقلاب تم إحباطها".وأوضح أمام الصحافيين أنها كانت "محاولة انقلاب تم إحباطها هدفت الى الاعتداء على حكومة سيراليون المنتخبة ديموقراطيا وإسقاطها".