وزراء من دول حلف الأطلسي يدعون تركيا للمصادقة على انضمام السويد الى التكتل

عبر وزراء خارجية عدة من دول حلف شمال الاطلسي خلال اجتماعهم الثلاثاء في بروكسل عن غضبهم ازاء تركيا التي تتأخر في المصادقة على انضمام السويد الى حلف الاطلسي رغم أشهر من المفاوضات.



واجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان على هامش الاجتماع، وأكد مجددا أن على أنقرة المصادقة على انضمام السويد "في أسرع وقت ممكن".



وعقد بلينكن معه محادثات مطولة خلال زيارة قام بها في الآونة الاخيرة الى العاصمة التركية فيما تتهم واشنطن ودول حليفة اخرى تركيا بالمماطلة.



من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للصحافيين: "ننتظر من تركيا والمجر ان تصادقا على هذا الانضمام بدون أي تأخير".



وأضافت: "إن قوة ومصداقية تحالفنا على المحك ويجب عدم خسارة أي يوم إضافي".

