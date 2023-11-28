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الامم المتحدة: خطر المجاعة في غزة مرتفع

أخبار دولية
2023-11-28 | 10:29
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الامم المتحدة: خطر المجاعة في غزة مرتفع
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الامم المتحدة: خطر المجاعة في غزة مرتفع

حذر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن سكان غزة وخصوصا النساء والأطفال، معرضون لخطر المجاعة إذا توقفت امدادات الغذاء.
     
وقال البرنامج إنه سلم المواد الغذائية إلى 121161 شخصا في غزة منذ الجمعة عندما بدأت هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.

ويقدر برنامج الأغذية أنه "من المحتمل أن يتعرض سكان غزة وخصوصا النساء والأطفال لخطر المجاعة إذا لم يتمكن البرنامج من تأمين وصول مستمر للغذاء".

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المتحدة:

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