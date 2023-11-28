ليبيا تعيد 248 مهاجرًا إلى النيجر وتشاد

أعاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في وزارة الداخلية الليبية، 248 مهاجراً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلى النيجر وتشاد، وفق ما أعلن.

وسيُعاد 120 مهاجرًا من جنسية النيجر، إلى بلادهم جوًا، فيما سيُعاد 128 مهاجرًا من جنسية تشاد إلى بلادهم برًا، عبر الحدود البرية المشتركة مع ليبيا، حسب المكتب الإعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية.

وقال عضو المجلس الرئاسيّ الليبيّ موسى الكوني، الذي حضر برفقة سفيري تشاد والنيجر العملية النهائية لترحيل المهاجرين، إنّ العملية تمت في شكل "انسانيّ” و"لائق".

وأوضح أنّه، في مقر مركز الهجرة غير الشرعية، في طرابلس، استُضيف المهاجرون وجُهّزوا بطريقة لائقة وإنسانية لإعادتهم إلى بلدانهم بشكل طوعيّ.

وأشار إلى أهمية التعاون للحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.