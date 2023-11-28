هل خُرقت الهدنة في قطاع غزة؟

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة شمال قطاع غزة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي خلافاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار ما أدى الى اصابة عدد من الجنود.



في المقابل، أكدت حركة حماس أنه نتيجةً لما أكدت أنه خرْق من قِبل الجيش الاسرائيلي لاتفاق التهدئة، حدث احتكاك ميداني وتعامَلَ مقاتلو حماس مع هذا الخرق.



وشددت حماس على أنها ملتزمة بالهدنة.



الرد الاسرائيلي أتى سريعاً ومن رئيس الأركان الإسرائيلي الذي قال إن تل ابيب تستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس.