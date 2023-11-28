وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

شدد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في حديث للـLBCI، بعد فوز المملكة العربية السعودية باستضافة إكسبو 2030، على أنه يوم تاريخي.



وأكد الخطيب أن كل ذلك بفضل رؤية 2030 ورؤية الولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.