الرياض ستستضيف معرض "إكسبو 2030"

اعلن المكتب الدولي للمعارض أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف معرض "اكسبو 2030" متقدمة في شكل كبير على بوسان (كوريا الجنوبية) وروما.



وحصدت الرياض 119 صوتا مقابل 29 لبوسان و17 لروما، اي انها فازت بثلثي الاصوات ال165 بحسب نتائج المكتب الدولي للمعارض.