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وزير الخارجية السعودي بعد فوز الرياض باستضافة "اكسبو 2030": فخر كبير لنا ووضعنا تفعيلات ستسمح لكافة الدول بالمشاركة
أخبار دولية
2023-11-28 | 12:08
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وزير الخارجية السعودي بعد فوز الرياض باستضافة "اكسبو 2030": فخر كبير لنا ووضعنا تفعيلات ستسمح لكافة الدول بالمشاركة
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وزير الخارجية السعودي بعد فوز الرياض باستضافة "اكسبو 2030": فخر كبير لنا ووضعنا تفعيلات ستسمح لكافة الدول بالمشاركة
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود من باريس، أنه تم وضع تفعيلات ستسمح لكافة المجتمع الدولي بالمشاركة في "اكسبو 2030".
وشكر بن فرحان الدول التي عملت ودعمت المملكة العربية السعودية لفوزها باستضافة "اكسبو 2030" في الرياض، معربا عن تقديره العالي لها.
وقال: "انه فخر كبير لنا كسبنا ثقة الجمعية العامة والثقة التي وضعها المجتمع الدولي"، مؤكدا الالتزام بتلبية التطلعات كلها.
ورأى انه مسار مشترك بين الدول العالم، قائلا: "إنّه اكسبو الرياض واكسبو للعالم".
واضاف: نشكر لبنان على دعمه لنا".
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