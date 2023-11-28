الاتحاد الاوروبي يمنح 200 مليون يورو لتدريب عسكريين اوكرانيين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة إضافية بنحو 200 مليون يورو لتدريب الجنود الاوكرانيين ليصل إجمالي موازنة هذه المهمة إلى 255 مليون يورو.



وقال بوريل: "ان الاتحاد الاوروبي خصص 27 مليار يورو للدعم العسكري لاوكرانيا لكن يجب علينا "بذل المزيد وبشكل أسرع"".