هل تنجح الجهود الاميركية الى جانب قطر ومصر في تحويل الهدنة في قطاع غزة لوقف لاطلاق النار؟

أعلنت مراسلة قناة "الشرق" في واشنطن هبة نصر، أن الادارة الاميركية تسعى لتحويل الهدنة الى وقف دائم لاطلاق النار في غزة وأن الدافع هو الضغط الخارجي على الادارة بسبب ارتفاع اعداد الشهداء بالاضافة الى الضغط الداخلي من الحزب الديمقراطي.