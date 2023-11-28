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نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"

تعهد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اطلاق جميع الرهائن في غزة.



وجدد نتنياهو من قاعدة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تعهده بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه.