عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة

أكد عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد، أن الهدنة حتى الآن تسير بشكل جيد رغم ما لدى الحركة من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال.



وشدد حمد في حديث عبر قناة "الجزيرة"، على ضرورة ان تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة هذه.