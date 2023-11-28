الصليب الأحمر يتسلم رهائن أفرجت عنهم حماس في قطاع غزة

افاد مصور وكالة فرانس برس بأن حركة حماس أفرجت عن رهائن توجهوا مساء الثلاثاء من رفح في جنوب قطاع غزة الى اسرائيل في سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر.وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن الموكب يقل 12 رهينة (عشرة إسرائيليين وأجنبيان). ولم يرَ مصور فرانس برس في سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوى نساء سلّمهن إلى المنظمة عناصر ملثّمون من حماس والجهاد الإسلامي.