البابا فرنسيس يلغي رحلته إلى دبي للمشاركة في مؤتمر كوب 28

الغى البابا فرنسيس رحلته المقررة الى دبي للمشاركة في مؤتمر كوب 28 للمناخ بناء على نصيحة اطبائه، وفق ما اعلن الفاتيكان الثلاثاء.



وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيانك "رغم تحسن الوضع السريري العام للبابا في ما يتعلق بحالته التي تحاكي الإنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي، فقد طلب الأطباء من البابا عدم القيام بالرحلة المقررة في الأيام المقبلة الى دبي".