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واشنطن تحذر اسرائيل لتجنب نزوح جماعي في جنوب غزة
أخبار دولية
2023-11-28 | 14:23
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واشنطن تحذر اسرائيل لتجنب نزوح جماعي في جنوب غزة
أفاد مسؤولون أميركيون كبار بأن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين كما كان الحال حين تم قصف شمال القطاع.
وقال مسؤول أميركي الاثنين للصحافيين: "إن حجم عمليات النزوح التي حصلت في شمال القطاع يجب ألا تتكرر في جنوب غزة".
وشدد على أن من المهم جدا أن تتم الحملة (العسكرية) الاسرائيلية حين تنتقل الى الجنوب، بشكل لا يتسبب قدر الامكان، بعمليات نزوح جديدة: لافتا الى أن الرئيس ومساعديه شددوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الاسرائيلية.
وأضاف: "اسرائيل التي أعلنت أنها ستواصل الحرب ضد حماس بعد الهدنة السارية حاليا، أبدت "تقبلا" لهذه التحذيرات".
واعتبر المسؤولون الأميركيون أن الهجوم الاسرائيلي يجب أن يكون "محدد الهدف بالحد الاقصى" وأن يتجنب ضرب ملاجئ الأمم المتحدة والمستشفيات وكذلك مواقع إنتاج الكهرباء وإمدادات المياه.
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