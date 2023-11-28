وصول الرهائن الـ12 المفرج عنهم من حماس والجهاد الإسلامي الى إسرائيل

أفاد الجيش الاسرائيلي بأن الرهائن الـ12 الذين افرجت عنهم حركتا حماس والجهاد الاسلامي مساء الثلاثاء في قطاع غزة وصلوا الى اسرائيل من طريق مصر.



وقال الجيش: "سيتم نقلهم الى مستشفيات اسرائيلية حيث سيلتقون عائلاتهم مجددا".