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اسرائيل تعلن إطلاق 30 سجينا فلسطينيا مقابل الرهائن المفرج عنهم في غزة
أخبار دولية
2023-11-28 | 15:05
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اسرائيل تعلن إطلاق 30 سجينا فلسطينيا مقابل الرهائن المفرج عنهم في غزة
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنّها أطلقت30 سجيناً فلسطينياً في اليوم الخامس من هدنة موقتة في قطاع غزة.
وجاء الإعلان بعيد عودة عشرة رهائن إسرائيليين إلى إسرائيل بموجب اتفاق الهدنة بعد أن افرجت عنهم حركة حماس وفصيل الجهاد الإسلامي، ومعهم رهينتان من تايلاند.
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