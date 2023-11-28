قلق الاتحاد الأوروبيّ إزاء إلغاء النيجر قانونا يجرّم تهريب المهاجرين

أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون عن قلقها البالغ، لإلغاء النظام العسكريّ، في النيجر، قانونًا يجرم تهريب المهاجرين، في هذا البلد، الذي يعد نقطة انطلاق، نحو أوروبا.

وأوضحت أنّ هناك خطر كبير أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الوفَيات، في الصحراء و”تلك هي النقطة الأكثر إثارة للقلق.”

ورجّحت أن يدفع ذلك بمزيد من المهاجرين، للتوجه إلى ليبيا و"محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط" إلى الاتحاد الأوروبيّ.

وذكّرت بأن إصدار القانون، في النيجر، عام 2015 أدّى إلى انخفاض كبير، في عدد الوافدين غير النظاميين وعدد الوفيات، في الصحراء.