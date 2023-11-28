سفينة رعاية طبية فرنسية تستقبل أول دُفعة من المصابين في غزة

استقبلت حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود التي جُهزت لتوفير الرعاية لجرحى مدنيين، في قطاع غزة، أوائل المرضى، في ميناء العريش المصريّ، وفق ما أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية.

وقال لوكورنو: “استُقبل أوائل المرضى ممن هم في حالة طارئة نسبيًا على متن السفينة.”

وأشار إلى أنّ أعداد المصابين سترتفع تدريجًا.

ورحّب بكون فرنسا أوّل قوّة غربية تنشر وسائل رعاية على مقربة من قطاع غزة.

وأوضح الوزير أنّ البنية الاستشفائية للسفينة التي رست الإثنين تضم غرفتي عمليات و40 سريرًا وأكثر من 80 ممرضًا وماسحات ضوئية ومختبرات تحاليل.

وأكّد أنّ فرنسا نقلت "أكثر من مئة طن" من الشحنات الإنسانية، منذ بداية الحرب، بما في ذلك بواسطة طائرات عسكرية.