الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

احتفلت الرياض بفوزها بالمدينة التي ستستضيف "اكسبو ٢٠٣٠".

ونالت العدد الأكبر من الأصوات، منذ الدورة الأولى.

ويُذكر أنّ وزير السياحة، في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، كان قد صوّت، باسم لبنان، للملكة العربية السعودية.