الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

أخبار دولية
2023-11-28 | 17:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

احتفلت الرياض بفوزها بالمدينة التي ستستضيف "اكسبو ٢٠٣٠".
 
ونالت العدد الأكبر من الأصوات، منذ الدورة الأولى.
 
ويُذكر أنّ وزير السياحة، في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، كان قد صوّت، باسم لبنان، للملكة العربية السعودية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الرياض

اكسبو ٢٠٣٠

LBCI التالي
وصول ثلاث سفن صينية إلى بورما لمناورات مشتركة وسط توترات بين الحليفين
الرئاسة التركية تعلن أن الرئيس الإيراني لن يزور تركيا كما كان مقررًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:16

المدير العام للمستشفيات في غزة: المستشفيات الميدانية القادمة إلى غزة لم تدخل الخدمة بعد رغم الحاجة الماسة لها

LBCI
آخر الأخبار
02:15

رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين أصبح الآن ممكنا أكثر مما كان عليه منذ أشهر عدة

LBCI
آخر الأخبار
02:15

رئيسة المفوضية الأوروبية: الإسرائيليون والفلسطينيون لديهم فرصة نادرة الآن للتوصل إلى حل سياسي للصراع

LBCI
أخبار دولية
02:11

تحطم طائرة عسكرية أميركية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:11

تحطم طائرة عسكرية أميركية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان

LBCI
أخبار دولية
00:53

عشر دول من أوروبا الشمالية تعتزم تعزيز وجودها العسكري في البلطيق

LBCI
أخبار دولية
00:52

تقرير يتهم الرياض بالسعي لزيادة الطلب على النفط رغم وعودها البيئية

LBCI
أخبار دولية
00:47

مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكف عن تهديد النقل البحري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الدفعة الرابعة من التبادل... أصغر أسيرة تعود الى الحرية

LBCI
أخبار دولية
2023-11-27

البنتاغون يعلن اعتقال خمسة أشخاص صعدوا على متن ناقلة نفطية قبالة سواحل اليمن

LBCI
آخر الأخبار
05:02

دريان يبحث في دار الفتوى مع سفير الهند لدى لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
05:03

الجيش الإسرائيلي: إصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب بينهم 202 جروحهم خطيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

LBCI
أخبار دولية
16:58

نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه

LBCI
رياضة
14:06

كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟

LBCI
أخبار دولية
14:02

عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!

LBCI
أخبار دولية
13:59

نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هل ما زال القرار 1701 قائما .. وهل من طروحات لتعديله؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:46

وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
07:25

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة

LBCI
خبر عاجل
12:56

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم

LBCI
خبر عاجل
05:32

المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين

LBCI
منوعات
05:28

كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!

LBCI
منوعات
10:06

لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:23

الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا

LBCI
منوعات
08:46

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More