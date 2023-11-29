أربعة قتلى في حادث منجمي في بولندا

أعلنت السلطات البولندية الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة خامس بجروح في حادث وقع في منجم للفحم الحجري في جنوب البلاد الثلاثاء.



وقال بيوتر سترزودا المتحدّث باسم "المكتب الوطني للمناجم" لوكالة فرانس برس إنّ ماسورة مياه انفجرت على عمق 500 متر تحت الأرض في منجم في يافورزنو، ممّا أسفر عن مقتل أشخاص وإصابة آخر بجروح.



وأضاف أنّ شخصاً سادساً "نجا من دون أن يصاب بأذى".



ولقي ما مجموعه 11 شخصاً مصرعهم في حوادث تعدين وقعت في بولندا هذا العام، وفقاً للمكتب.



والعام الماضي، شهدت بولندا 36 حادثاً منجمياً مميتاً.



وتعتمد البلاد بشكل كبير على التعدين في إنتاج الطاقة.