إعتداء بالضرب على عسكري أميركي سابق داخل سجنه في روسيا

إعتداء بالضرب على عسكري أميركي سابق داخل سجنه في روسيا

تعرض العنصر السابق في البحرية الأميركية بول ويلان المسجون في روسيا بتهم تجسس لإعتداء بالضرب على يد أحد السجناء، وفق ما أعلنت عائلته الثلاثاء، مبدية خشيتها من تعرضه للإستهداف بسبب جنسيته.



ويقبع السجين البالغ 53 عامًا خلف القضبان منذ العام 2018، وهو يقضي حكمًا بالحبس 16 عامًا تقول الإدارة الأميركية إن لا أساس له.



وقال ديفيد ويلان، شقيق بول، في بيان إن شقيقه تعرض "لضربة في الوجه" على يد سجين جديد عصر الثلاثاء، ما أدى إلى كسر نظارته.



وأضاف أن الواقعة حصلت في مشغل للألبسة في سجن موردوفيا في وسط روسيا.



ولا يدخل الحراس هذا القسم من السجن. وأشار شقيق السجين الأميركي إلى أن سجناء آخرين تدخلوا لمساعدة شقيقه.



وشدد على أن "بول مستهدف لأنه أميركي ومشاعر العداء للأميركيين سائدة بين السجناء الآخرين".