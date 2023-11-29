مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكف عن تهديد النقل البحري

مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكف عن تهديد النقل البحري

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء الحوثيين في اليمن إلى "التوقف فورًا" عن تهديد النقل البحري والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.



وقال الوزراء في بيان: "ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أو عرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة لكل السفن".



وأضاف البيان: "ندعو بشكل خاص الحوثيين لأن يوقفوا فورًا هجماتهم على المدنيين وتهديداتهم لممرات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها التي تم الإستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 تشرين الثاني".



وكان الحوثيون، حلفاء إيران، استولوا على هذه السفينة التجارية مع طاقمها المكون من 25 فردًا في هجوم قالوا إنهم شنوه ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

