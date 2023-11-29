الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عشر دول من أوروبا الشمالية تعتزم تعزيز وجودها العسكري في البلطيق

أخبار دولية
2023-11-29 | 00:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عشر دول من أوروبا الشمالية تعتزم تعزيز وجودها العسكري في البلطيق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عشر دول من أوروبا الشمالية تعتزم تعزيز وجودها العسكري في البلطيق

قرّرت عشر دول في شمال أوروبا أعضاء في "قوة التدخّل السريع المشتركة" الثلاثاء، تفعيل "بند دفاعي" ينصّ على نشر أصول عسكرية إضافية لحماية البنى التحتية الواقعة تحت الماء في بحر البلطيق حيث وقعت في الآونة الأخيرة حوادث عدّة.
     
وقال وزراء دفاع الدول العشر في بيان صدر في أعقاب اجتماع في ستوكهولم إنّ القرار "يشمل قدرات بحرية وجوية سيتمّ نشرها في قلب منطقة قوة التدخّل السريع المشتركة، مما يشكل مساهمة عسكرية في حماية البنى التحتية الحيوية التحت مائية". 
     
وأوضح البيان أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل بند دفاعي من قبل قوة التدخّل السريع المشتركة".
     
وبحسب البيان، فإنّ نشر الأصول العسكرية الإضافية سيبدأ "في مطلع كانون الأول".
     
وقوة التدخّل السريع المشتركة هي تحالف مكوّن من 10 دول يقوده المملكة المتّحدة ويشمل الدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنروج والسويد.
     
ويعنى هذا التحالف بمسائل دفاعية عملياتية في شمال أوروبا. 
     
وتعليقاً على القرار، قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون لقناة "إس تي في" التلفزيونية العامّة إنّ "لأمر يتعلّق بمراقبة بحرية: سيتمّ نشر حوالي عشرين سفينة حربية في بحر البلطيق ولكن أيضاً في مناطق في شمال المحيط الأطلسي لمراعاة الوضع الأمني ولتأمين حماية أفضل للبنى التحتية الحيوية الموجودة تحت الماء". 
     
وشدّد الوزير السويدي على أنّ الأمر يتعلّق بمواجهة "وضع أمني خطر للغاية في العالم، وخصوصا في جوارنا".
     
وقال: "يجب أن نكون قادرين على تنفيذ هذا النوع من العمليات للدفاع عن بنانا التحتية الحيوية، ولكن أيضاً لإرسال إشارة إلى روسيا". 
     
وكانت الدول العشر اتّفقت في تشرين الأول على تعزيز الأمن في منطقة البلطيق بعد إغلاق خط أنابيب غاز تحت الماء بسبب تسرّب نجم عن تدخّل "خارجي". 
     
وتبيّن للشرطة الفنلندية في نهاية المطاف أنّ الضرر نتج على ما يبدو عن مرساة عائدة على الأرجح لسفينة تجارية صينية غادرت المنطقة بعد ذلك. 
     
ومنذ أكثر من عام، في 26 أيلول 2022، أدّت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2 " لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.

أخبار دولية

أوروبا

بحر

البلطيق

أصول عسكرية

LBCI التالي
تحطم طائرة عسكرية أميركية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان
تقرير يتهم الرياض بالسعي لزيادة الطلب على النفط رغم وعودها البيئية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-09-23

إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر الى أوروبا بعملية احترافية لشعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
2023-09-09

بدء مناورات بحرية واسعة النطاق لدول الناتو في بحر البلطيق

LBCI
أخبار دولية
00:47

مجموعة السبع تطالب الحوثيين بالكف عن تهديد النقل البحري

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-28

رائد خوري: رئاسة الجمهوريّة مرتبطة بحرب غزة ونتمنّى وصول رئيس قادر على التعامل مع الأزمة الاقتصاديّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:48

بلينكن يعلن أنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة

LBCI
أخبار دولية
06:40

مسؤول في حماس: الحركة ستطلق رهائن روس من قطاع غزة الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
06:17

تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان

LBCI
أخبار دولية
06:15

مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالميّ في حال اتساع حرب إسرائيل وحماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:12

أ.ف.ب: مسؤول في حماس يؤكد أن الحركة ستطلق رهائن روس من قطاع غزة الأربعاء

LBCI
خبر عاجل
04:07

لودريان يلتقي قائد الجيش

LBCI
آخر الأخبار
06:39

بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات وسنناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر

LBCI
صحف اليوم
2023-10-18

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

LBCI
أخبار دولية
16:58

نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا

LBCI
أخبار دولية
14:33

وصول الرهائن الـ12 المفرج عنهم من حماس والجهاد الإسلامي الى إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه

LBCI
رياضة
14:06

كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟

LBCI
أخبار دولية
14:02

عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!

LBCI
أخبار دولية
13:59

نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:25

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة

LBCI
خبر عاجل
12:56

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم

LBCI
منوعات
08:46

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

LBCI
منوعات
10:06

لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:23

الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا

LBCI
أخبار دولية
12:15

وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

LBCI
منوعات
12:58

تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:11

لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More