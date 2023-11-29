تحطم طائرة عسكرية أميركية فيها 8 أشخاص قبالة اليابان

تحطّمت طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري فيها ثمانية أشخاص الأربعاء قبالة سواحل اليابان، على ما أعلن خفر السواحل اليابانيون.



وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس: "تلقينا معلومات الساعة 14,47 (05,47 ت غ) اليوم تفيد بأن طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".