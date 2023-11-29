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إرتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من الإنخفاض
أخبار دولية
2023-11-29 | 02:26
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إرتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من الإنخفاض
إرتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من الإنخفاض
إرتفع متوسط السن المتوقع للأميركيين في 2022 بعد عامين من إنخفاض حاد، لكنه رغم ذلك لم يعد إلى مستواه قبل جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأربعاء.
وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في تقديرات أولية أن متوسط السن المتوقع عند الولادة في الولايات المتحدة إرتفع 1,1 سنة بين عامي 2021 و2022 وبلغ 77,5 عامًا.
وقالت في بيان: "هذا الإرتفاع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19".
ومع ذلك، فإن هذا الإرتفاع لا يعوض تمامًا خسارة 2,4 سنة في متوسط السن المتوقع بين عامي 2019 و2021 والتي نتجت بشكل رئيسي عن إرتفاع معدل الوفيات بسبب كوفيد-19، وفق "سي دي سي".
وقبل كوفيد، كان يتوقع أن يعيش الأميركيون حتى سن 78,8 عامًا.
وفي الوقت نفسه، سجلت زيادة في عدد الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا أو الإلتهاب الرئوي، ما حد جزئيًا من مفاعيل انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 العام الماضي، كما أوضحت المراكز الأميركية.
وفي تقرير منفصل، قالت السلطات الصحية الأميركية إن عدد حالات الإنتحار واصل الإرتفاع في العام 2022 وبلغ 50 ألف حالة تقريبًا، أو 14,3 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو الأعلى منذ العام 1941، وفقًا للأرقام الأولية.
وارتفع معدل الإنتحار بشكل حاد في الولايات المتحدة منذ العام 2000 رغم تسجيله إنخفاضًا بسيطًا عامي 2019 و2020.
أخبار دولية
متوسط السن
الولايات المتحدة
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