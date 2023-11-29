أوكرانيا تعلن إسقاط 21 طائرة مسيّرة خلال هجمات ليلية روسية

حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام

حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام

إرتفاع متوسط السن المتوقع في الولايات المتحدة بعد عامين من الإنخفاض