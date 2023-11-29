أوكرانيا تؤكد أنها "لن تستسلم" أمام روسيا

وزير الخارجية الأوكراني: علينا أن نواصل القتال... أوكرانيا لن تستسلم

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء، في حلف شمال الأطلسي أن أوكرانيا "لن تستسلم" لضمان أمنها وأمن أعضاء الناتو.



وقال للصحافة في مقر الحلف في بروكسل قبل اجتماع مجلس أوكرانيا والناتو: "علينا أن نواصل القتال، أوكرانيا لن تستسلم". وأضاف أن "هدفنا الاستراتيجي" هو أوكرانيا ضمن حدودها عام 1991 مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، "لم يتغير".



وشدد على أن أمن أوكرانيا على المحك وأيضا "أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها".



وأشار دميترو كوليبا الى أن أوكرانيا لا تطلب التزاما من الأميركيين أو الاوروبيين في ساحة المعركة، بل مساعدتهم لهزيمة روسيا.



وقال: "اتفاقنا بسيط للغاية، أنتم تقدمون لنا ما نحتاج إليه، ونحن نتولى القتال. لا نطلب منكم التضحية بأرواحكم".



وتطالب أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والذخيرة لتتمكن من الانتصار في ساحة المعركة حيث لم تتحرك خطوط الجبهة منذ أسابيع. لكن مساعدة أميركية اضافية مجمدة في الكونغرس بسبب تحفظ أعضاء جمهوريين، كما يتردد الاوروبيون في صرف مساعدة اضافية لكييف.



وأعرب كوليبا عن ثقته في الحصول على الضوء الأخضر من الكونغرس، مذكرا بالتزام الحلفاء لمساعدة أوكرانيا. وردا على سؤال حول العقبات في أوروبا أو الولايات المتحدة، قال: "ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن الغرب يفتقر إلى الإرادة السياسية" لمساعدة أوكرانيا.



كما حذر الوزير الاوكراني من أن الدفاع عن أوروبا من دون ضم أوكرانيا سيكون "مهمة عقيمة"، داعيا إلى انضمام بلاده إلى الاطلسي.



وأوضح أنه بدون أوكرانيا، سيحرم الناتو نفسه من "الجيش الأقوى والأكثر خبرة في ساحة المعركة".



ولأولئك الذين يقترحون أن تتخلى أوكرانيا عن أراض للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وضمان أمنها، رفض الوزير الأوكراني ذلك.



وردا على سؤال حول هذه الفكرة التي طرحها البعض بسبب الصعوبات الميدانية وفي الدعم العسكري لكييف، رفض كوليبا بشدة هذه الفرضية.



وقال إن على اصحاب هذه الافكار "ان يقترحوا على حكوماتهم التخلي عن أراضيهم وعن شعوبهم، واذا فعلوا ذلك فانني مستعد للاصغاء الى حججهم".