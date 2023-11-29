مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالميّ في حال اتساع حرب إسرائيل وحماس

خفّضت منظّمة التعاون والتنمية، في الميدان الاقتصاديّ، توقعاتها للنمو العالميّ، هذا العام، إلى 2,9 %، فيما أبقت على توقعات العام المقبل، من دون تغيير.



وحذّرت من أنّ تفاقم الصراع، بين إسرائيل وحركة "حماس"، في قطاع غزة، قد يقوض الاقتصاد.



وستكون مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم أكبر بكثير مما هي عليه، في حال تفاقم الصراع وامتد إلى المِنطقة برمّتها، حسب تقديرات المؤسسة.