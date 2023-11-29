تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان

ثبتت وفاة شخص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري الأربعاء قرب جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان، على ما أعلن خفر السواحل اليابانيون.وذكر خفر السواحل أن الطائرة كانت تقل طاقمًا من ستة أفراد، بعدما أفادوا سابقًا عن ثمانية أشخاص فيها. وأشاروا إلى أن عمليات البحث عن ناجين متواصلة.