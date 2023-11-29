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مسؤول في حماس: الحركة ستطلق رهائن روس من قطاع غزة الأربعاء
أخبار دولية
2023-11-29 | 06:40
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مسؤول في حماس: الحركة ستطلق رهائن روس من قطاع غزة الأربعاء
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الأربعاء، أنه سيتم إطلاق "عدة" رهائن روس محتجزين في قطاع غزة خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية السارية.
وقال أبو مرزوق عبر حسابه على منصة إكس: "لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحجوزين في غزة عدا روني كريفوي الروسي الأصل... اليوم سيتم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرا لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
أخبار دولية
حماس
رهائن
روس
غزة
موسى أبو مرزوق
التالي
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