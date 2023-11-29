حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة... ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟

حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة... ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟

في اليوم السادس للهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة لأربعة أيام، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس بعد تمديدها يومين بالأساس.



وقال المصدر إن لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط.



ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟