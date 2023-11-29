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المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية برر المسعى الإسرائيلي لتمديد الهدنة الإنسانية بالرغبة في إعادة كل الرهائن

المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية برر المسعى الإسرائيلي لتمديد الهدنة الإنسانية بالرغبة في إعادة كل الرهائن

برر المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية المسعى الإسرائيلي لتمديد الهدنة الإنسانية بالرغبة في إعادة كل الرهائن واتهم حماس بخرق الهدنة وعدم السماح للصليب الأحمر بتفقد الأسرى.